Domenica 15 settembre 2019 andrà in onda Clash of Champions 2019, PPV ad interbrand della WWE. L’evento segue SummerSlam e soprattutto precede Hell in a Cell 2019. Nel pay per view saranno messe in palio la maggior parte delle cinture e ci saranno match molto spettacolari. Di seguito la card di Clash of Champions:

Drew Gulak vs Humberto Carrillo vs Lince Dorado per la cintura dei pesi leggeri

Shinsuke Nakamura vs The Miz per il titolo intercontinentale

Braun Strowman e Seth Rollins vs Dolph Ziggler e Robert Roode per le cinture di coppia

Bayley vs Charlotte Flair per la cintura femminile di SmackDown

The New Day vs The Revival per le cinture di coppia

Becky Lynch vs Sasha Banks per la cintura femminile di Raw

Eric Rowan vs Roman Reigns

Alexa Bliss e Niki Cross vs Mandy Rose e Sonia Deville per le cinture di coppia femminili

Aj Styles vs Cedric Alexander per il titolo degli Stati Uniti

Kofi Kingston vs Randy Orton per la cintura WWE

Seth Rollins vs Braun Strowman per il titolo universale

Clash of Champions 2019, le prediction

A Clash of Champions 2019 potrebbero esserci alcuni cambi di titolo. I campioni più a rischio sono: Shinsuke Nakamura, che potrebbe perdere il titolo intercontinentale contro The Miz, Braun Strowman e Seth Rollins, che potrebbero cedere al nuovo team composto da Dolph Ziggler e Robert Roode. Per il resto i campioni dovrebbero essere tutti confermati, anche se Bayley rischia molto contro la figlia del leggendario Ric Flair.

Nell’unico match non titolato, ovvero quello tra Roman Reigns e Eric Rowan, dovrebbe trionfare l’ex componente dello Shield.

Clash of Champions 2019 streaming gratis: dove vedere il PPV

Clash of Champions 2019 sarà ovviamente un’esclusiva di Sky. La rete di Murdoch detiene i diritti della world wrestling entertainment. L’evento sarà trasmesso ovviamente in pay per view in diretta e sui canali della piattaforma satellitare.

I clienti di Sky potranno vedere il PPV anche in streaming gratis scaricando l’applicazione Sky Go.