Clara Soccini è stata la madrina della 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival. L’attrice e cantante ha portato sul palco tutta la sua bellezza e la sua musica. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sull’emozione a ricoprire tale ruolo e su Mare Fuori, serie che l’ha lanciata.

Intervista all’attrice e cantante Clara Soccini

Dopo aver interpretato Crazy J in Mare Fuori e aver ottenuto il disco di platino per Origami all’alba, per Clara Soccini è arrivata l’esperienza di Sanremo. Tra i premi conquistati dalla giovane c’è quello Enzo Jannacci Nuovo IMAIE per la migliore interpretazione e il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024. Ora, è stata scelta per essere la madrina del Magna Graecia Film Festival.

Clara che esperienza è stata?

Bellissima. Alla prima serata dicevo che non sapevo cosa aspettarmi perché non ho mai fatto la madrina. Ma mi sono sentita super accolta, super a mio agio. Ho passato quattro giorni qui in Calabria perché avevo delle date live e il pubblico è stato molto caloroso. Ora sono di nuovo qui per fare la chiusura in ‘bello’. Canterò e ho messo un vestito abbastanza scomodo…

A febbraio ti abbiamo visto al Festival di Sanremo con ‘Diamanti Grezzi‘. Come definiresti questo anno?

Sicuramente inaspettato. È stato un anno che mi ha rivoluzionato la vita, me l’ha cambiata. Ovviamente spero sia l’inizio, anzi ne sono sicura. Nell’ultimo anno è uscito il mio primo album, ho fatto il mio primo Sanremo Giovani e arrivavo da una serie tv che mi ha dato un trampolino di lancio con la mia musica. Sono molto grata, c’è tanta gratitudine in questo anno, non che negli altri non ci fosse, ma è stato l’esaudirsi di tanti sogni. Ho creduto in me tanto e mi mancava un po’ questa cosa.

Mare Fuori è stata la serie che ti ha dato il successo, cosa ricordi di quel periodo e se c’è un aneddoto che puoi raccontare.

Quello che mi resterò per sempre è quanto Mare Fuori mi abbia cambiato la vita anche a livello musicale. La fortuna che Ivan Silvestrini ascoltasse le mie canzoni che avevano pochissimi ascolti, la fortuna di far parte di un cast e scrivere canzoni per la serie, mi ha cambiato. Io arrivavo da un periodo non bello e Mare Fuori è arrivato nell’apice. Quando si dice che bisogna un po’ toccare il fondo, quando non hai aspettative, secondo me le cose arrivano.

Ti piacerebbe essere co-conduttrice di Sanremo?

Mai dire mai. Mi piacerebbe ricantare e ricalcare quel palco perché è stata un’esperienza bellissima. Sono sicura che ho tanto da dare perché sono molto giovane. Per quanto riguarda presentare, ho presentato i Santi Francesi durante una serata e mi sono super divertita, avevo gli occhiali, è stato bello e ti fa sentire frizzantino. Quest’anno non so con Carlo, non penso ma ripeto perché no.