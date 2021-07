Durante la presentazione dei palinsesti Rai di giugno abbiamo appreso che Simona Ventura e Paola Perego – amiche nella vita ma anche colleghe – condurranno un programma insieme su Rai2. Ora sappiamo come si chiamerà la trasmissione: “Citofonare Rai2”. A rivelarlo è stata la stessa Simona Ventura nel programma radiofonico di Radio2, “Il Momento Migliore” di Paola Perego. Vediamo di capire meglio.

“Citofonare Rai2”, ecco il titolo del nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego

Amiche nella vita ma anche colleghe, come sarà questo binomio televisivo? Intanto sappiamo che la trasmissione è un talk show di due ore, dalle 11 alle 13 nel mezzogiorno domenicale di Rai2. Le due protagoniste dalla forte personalità e dal carattere esplosivo e vulcanico ci faranno trascorrere due ore in allegria toccando anche temi importanti.

Le due conduttrici nel programma di Radio2, “Il Momento Migliore”, parlano della loro nuova avventura televisiva

“È la prima volta nella tv italiana che due donne conducono insieme un programma”, esordisce Paola Perego. “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte”, aggiunge una divertita Simona Ventura.

Nella trasmissione di Radio2 Il Momento Migliore, la Ventura è stata ospite della Perego. Le due conduttrici sono anche amiche nella vita e non si risparmiano i complimenti. “Vulcanica, sincera, disattenta” sono i tre aggettivi per descrivere Simona. Mentre la Perego è “riflessiva, protettiva, attenta”.

Paola Perego e Simona Ventura insieme, cosa dobbiamo aspettarci

Di Simona Ventura conosciamo la schiettezza e il modo diretto con cui si approccia in tv senza nascondersi dietro un giro di parole inutili, mentre la Perego è più diplomatica ma non meno diretta. Insomma un bel connubio al femminile che ci riserverà molte sorprese, e ci regalerà due ore di trasmissione piacevole e interessante.

Del resto le due conduttrici sono dei volti storici della tv perché hanno condotto molte trasmissioni, anche di successo. Quelle di Simona Ventura, per citarne qualcuna: Quelli che…il calcio, XFactor, L’Isola dei Famosi, Le Iene, Mai Dire Gol, Zelig e Il contadino cerca moglie. Senza dimenticare quelle condotte dalla Perego, da Forum a la Talpa, da Buona Domenica a Questa Domenica fino a Domenica In e Non Disturbare. Per cui questa è già una bella garanzia.

“L’amica di tutti, lei è Super Simo”, così aggiunge Paola Perego. Chi cucina? “Mio marito (l’imprenditore e agente Lucio Presta n.d.r) e Simona. Io guardo e lavo i piatti”. Simona ridendo: “Tutti scommettono che ci accapiglieremo…!”.

Questa trasmissione, inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi “Tutto Fa Domenica”, come svelato in conferenza stampa della presentazione dei palinsesti Rai, tuttavia apprendiamo oggi dalle parole della stessa conduttrice Simona Ventura che il titolo è invece, “Citofonare Rai2”e andrà in onda alle 11 circa di tutte le domeniche.

Ma di cosa si tratta? Sicuramente è un talkshow che toccherà molti argomenti, dal più leggero e scanzonato a quello più importante e di attualità con l’intervento in studio e in collegamento, di molti ospiti.

Simona Ventura ha già condotto un programma nella domenica mattina di Rai2, da mezzogiorno all’una, in cui si parlava di calcio e sport, mentre la Perego ha condotto con un buon riscontro di pubblico, il programma di interviste “Non disturbare” sempre in Rai.