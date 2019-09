Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati eliminati da Temptation Island Vip. L’attore di Gomorra, meglio conosciuto come “Pisellino“, ha trasgredito le regole, superando il limite imposto dalla produzione e raggiungendo a piedi la fidanzata nell’altro villaggio (QUI IL VIDEO). Un gesto d’amore o d’insofferenza? La risposta potrà darla solo Federica, che ha abbandonato il programma in lacrime poichè non ha raggiunto il suo scopo. Nel frattempo Ciro Petrone è divenuto protagonista di tantissimi meme sui social.

Ciro Caputo e Federica Petrone, il gesto dell’attore divide il web

Il gesto di Ciro Petrone nella prima puntata di Temptation Island Vip ha fatto molto discutere. L’attore di Gomorra, dopo pochissimi giorni, ha deciso di oltrepassare il limite imposto dalla produzione e di raggiungere la fidanzata nell’altro villaggio. Tale gesto ha causato l’eliminazione della coppia dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Sul web le opinioni sono molto contrastanti: da una parte ci sono quelli che difendono “Pisellino“, dall’altra invece ci sono quelli che lo attaccano. Secondo qualcuno, infatti, il gesto di Ciro è stato fatto solo per egoismo. L’attore, uscendo dal programma, non ha dimostrato nulla alla fidanzata, che torna a casa con gli stessi dubbi e le stesse incertezze.

Ciro Petrone, anche la famiglia contro di lui

Il gesto di Ciro Petrone pare sia stato condannato anche dalla sua stessa famiglia. Su Instagram, un utente che dichiara di essere la cugina dell’attore di Gomorra, tale Titti Petrone, afferma:

Io sono la cugina di Ciro e spero che Federica lo lasci o lo punisca allontanandosi per un po’ da lui. In questo modo potrà capire se voglia al suo fianco una persona egoista come Ciro. Per me ha fatto un gesto inutile, solo per far parlare di lui, come sta succedendo, e non ha pensato alla persona che ha accanto. Mi dispiace ma a me non è piaciuto affatto.