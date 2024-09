Torna ‘Ciao Maschio‘, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Vediamo insieme quali sono le novità di questa nuova edizione, quando andrà in onda e chi saranno i primi tre ospiti di puntata.

Ciao Maschio al via: i tre ospiti della prima puntata

Nunzia De Girolamo torna al timone di ‘Ciao Maschio‘, programma nel quale intervista uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia. Con loro, analizza le tematiche sociali legate alla figura dell’uomo moderno. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda come sempre in seconda serata, sabato 14 settembre 2024 su Rai 1 alle ore 00.35.

I primi tre ospiti di puntata saranno Antonino Spinalbese, Gianluca Semprini e Chef Ruben Bondi. Il primo a essere intervistato, come anticipato dalla conduttrice a La Vita in Diretta, sarà Semprini con cui la De Girolamo ha lavorato insieme nei mesi estivi. Poi sarà la volta di Spinalbese, hairstylist e personaggio televisivo, il cui nome è legato a quello di Belen Rodriguez. Con l’ex Grande Fratello, si parlerà inevitabilmente di gossip e tradimenti. Per finire lo Chef Ruben Bondi, cuoco e influencer. Filo conduttore e tema della prima puntata di ‘Ciao Maschio‘ sarà la dinamica che unisce fallimento e rinascita.

Le novità del programma e il tema del monologo

Nunzia De Girolamo presenterà il suo monologo partendo da una citazione di Francesco Alberoni, poi chiederà ai suoi ospiti se gli uomini sono più restii ad ammettere un fallimento e se essere traditi può essere considerato un fallimento. E ancora: ‘Quando un amore finisce, si fa difficoltà a riconoscere che il fallimento dipende anche dagli uomini?’ La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste “face to face” che la conduttrice farà con ognuno degli ospiti. In questa puntata non mancherà il contributo di Giovanni Angiolini e della drag queen Maruska Starr. Anche il pubblico a casa sarà chiamato ad interagire sui social utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.