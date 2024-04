Paolo Bonolis sarà intervistato da Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”. La conduttrice è alla guida di una nuova stagione, la quarta, dello show che porta i telespettatori alla scoperta dell’universo maschile. Vediamo insieme chi saranno gli altri ospiti della prima puntata e quando andrà in onda.

Ciao Maschio 2024: Paolo Bonolis ospite della prima puntata

Dopo ‘Avanti Popolo’, Nunzia De Girolamo è pronta al gran ritorno di “Ciao maschio”. Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2021, prevede che personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica si mettano in gioco e mostrino se stessi rispondendo alle domande della conduttrice. Non solo, importante è mettere da parte la propria virilità e raccontare quali donne hanno cambiato la loro vita. La prima puntata di questa nuova edizione di ‘Ciao Maschio’ è prevista per sabato 13 aprile 2024 su Rai1, in seconda serata dopo ‘I Migliori Anni’ condotto da Carlo Conti. Torna quindi la collocazione al sabato sera intorno alla mezzanotte per il programma che nelle passate edizioni ha registrato buoni ascolti.

Per il debutto, Ciao Maschio ha in serbo tante sorprese a cominciare da un’ospite d’eccezione: Paolo Bonolis che ritorna in Rai solo per qualche ora. Sono sempre più insistenti le voci di un suo addio a Mediaset e in parallelo di un corteggiamento da parte dell’emittente pubblica. Il conduttore risponderà ora alle domande di Nunzia De Girolamo. Altro ospite di puntata, secondo voci circolate in rete, sarà l’attore Giacomo Giorgio che, dopo il successo di ‘Mare Fuori’, è stato uno dei protagonisti di Doc4. Ancora da svelare, il terzo attesissimo ospite.

Novità e conferme della nuova stagione

Se nella prima stagione abbiamo visto Drusilla commentare le interviste, dalla seconda sono state confermate nel cast di Ciao Maschio il duo di drag queen Karma B. Spetterà a Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, con un nuovo look, valutare la veridicità di quanto dichiarato dagli ospiti di puntata, non senza una vena di sarcasmo.