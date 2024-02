Racconti, interviste e contenuti esclusivi verranno mostrati nel corso di Ciao Darwin Rewind. Venerdì 23 febbraio 2024 è andata in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 9 ma i telespettatori potranno gustarsi una puntata tutta dedicata alla storia del programma. Vediamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla.

Ciao Darwin Rewind, di cosa parla

Era il 3 ottobre del 1998 quando andò in onda la prima puntata di Ciao Darwin. Da allora, lo show antropologico più divertente della tv, ne ha fatta di strada e ha fatto ridere milioni di telespettatori. Per omaggiare la storia del programma, martedì 27 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda Ciao Darwin Rewind. Si tratta di un appuntamento speciale, prodotto da SDL2005, in cui lo storico presentatore Paolo Bonolis ripercorrerà la storia di Ciao Darwin.

Una serata all’insegna dell’ironia per rivivere i momenti iconici delle nove edizioni andate in onda, per un totale di 103 puntate puntate (dalla prima del 1998 all’ultima di venerdì scorso). Inoltre, verranno ripercorse le imprese di chi, tra i 9.390 concorrenti, è riuscito a distinguersi per forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. A decidere il destino dei concorrenti sono state le Madri Natura, ben 34 in 9 edizioni e accanto a loro anche 5 Padri Natura. Infine, verranno mostrate interviste inedite a Paolo Bonolis, Luca Laurenti, al regista Roberto Cenci e al team autoriale e produttivo, che racconteranno curiosità, aneddoti e retroscena del programma cult di Canale 5.

Le categorie vincenti nella nona edizione

Il sottotitolo della nona edizione di Ciao Darwin è stato Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“. Nel corso delle dieci puntate abbiamo visto i concorrenti sfidarsi per formare le caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. Ma chi ha vinto?

1) Puntata: i Demoni che battono gli Angeli

2) Trapper vincono contro Melodici

3) Lavoratori battono gli Influencer

4) Occulto batte la Scienza

5) Divano vince contro lo Sport

6) Milf superano le Teen

7) Trattorie battono Stellati

8) Amanti vincono contro i Cornuti

9) Tamarri battono Eleganti

10) Giovanni 8.7 battono Ciao Darwin Story