Chi ha vinto la terza puntata di Ciao Darwin 2023, tra Lavoratori e Influencer? Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo dei Lavoratori, guidati da Cristina Quaranta. La puntata è andata in onda venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme come si è svolta la gara.

Ciao Darwin 2023, i vincitori della terza puntata dell’8 dicembre sono i Lavoratori

Ciao Darwin continua a registrare buoni ascolti con una media, la scorsa puntata, che ha sfiorato di 4 milioni di telespettatori. Sottotitolo di questa nona edizione è Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“.

A sfidarsi nella terza puntata sono stati i Lavoratori, capitanati da Cristina Quaranta e gli influencer, guidati da Soleil Sorge, volto noto dei reality e seguitissima sui social (il suo profilo instagram vanta ben 1,2 milioni di follower). Tra gli influencer erano presenti tra gli altri Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi); Maria Laura De Vitis; Fabiola Mancini; Antonio Pugliese e Giovanna Abate.

La madre natura invece è stata Andreea Sasu. I due mondi si sono sfidati nelle classiche prove che hanno reso celebre il programma: dal dibattito, a spasso nel tempo, passando per la prova canora a quella del coraggio (che ha visto ritornare gli insetti). Poi è stata la volta del defilè che ha visto sfilare Soleil con un abito da sera e Cristina Quaranta con una da discoteca.

Ecco il video Mediaset della prova dei cilindroni di Ciao Darwin tra Lavoratori e Influencer. che è stato vinto dai primi.

La prova dei cilindroni

La prova che ha decretato il vincitore è stata quella dei cilindroni. Gli influencer sono partiti con una tacca di svantaggio ma hanno recuperato anche grazie ad alcune risposte sbagliate dal lavoratore, medico, che però ha saputo rispondere all’ultima decisiva. La puntata quindi è stata vinta dai Lavoratori che caratterizzeranno l’uomo e la donna del terzo millennio. Sono infatti due le categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, che si cimentano in diverse sfide. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, sarà una giuria composta dalle 200 persone del pubblico.