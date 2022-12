È stata emessa la sentenza che riguarda il caso di Gabriele Marchetti, il 57enne divenuto paraplegico nel 2019 mentre gareggiava a “Ciao Darwin”. L’uomo è rimasto paralizzato a causa delle gravi lesioni provocate dalla caduta nel gioco “dei rulli” della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. A processo erano finite quattro persone, con le accuse a vario titolo di lesioni personali gravissime e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ciao Darwin, concorrente ferito sui rulli, arriva la sentenza: ecco cosa hanno deciso i giudici

In merito all’incidente avvenuto durante “Ciao Darwin”, il giudice del Tribunale monocratico di Roma ha assolto tutti gli imputati con formula piena, accogliendo un’eccezione della difesa e affermando che “il fatto non sussiste”.

A giudizio erano stati rinviati Sandro Costa e Massimo Porta, rappresentanti della società Rti (produttrice dello show), Massimiliano Martinelli, il titolare dell’azienda che ha realizzato l’attrezzatura utilizzata per il gioco, e Giuliano Giovannotti, titolare della società che doveva selezionare i concorrenti.

L’incidente

Il pm ha ricostruito quanto avvenuto durante la trasmissione del 17 aprile 2019. “Nel saltare da un rullo ad un altro”, Marchetti perse l’equilibrio e, “a causa della superficie scivolosa, resa tale appositamente al fine di rendere difficoltosa la prova per ciascun concorrente”, cadde “nella intercapedine tra i due rulli”. Il concorrente precipitò in una vasca con all’interno dell’acqua, ma con una profondità di “appena 1,09 metri”. Una quantità “evidentemente non sufficiente a garantire la possibile caduta in sicurezza“, ha osservato il legale dell’accusa.

Le contestazioni della difesa facevano leva sul “mancato addestramento del concorrente a cimentarsi nella prova e alle condizioni di oggettiva pericolosità dell’impianto del gioco”. Dopo l’incidente Gabriele Marchetti aveva ottenuto un risarcimento dalla società di produzione, che comportò il ritiro della querela a firma del concorrente.

Le polemiche su Paolo Bonolis: la precisazione dll’avvocato di Marchetti

Sul caso si scatenarono molte polemiche perchè, stando a quanto dichiarato dallo stesso Marchetti durante varie interviste – non ha mai ricevuto le scuse personali di Paolo Bonolis. La versione di Marchetti sembra essere stata smentita dai suoi stessi legali, che hanno invece sostenuto come Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli abbiano invece contattato la famiglia del Marchetti. Il conduttore, secondo l’avvocatessa Federica Magnanti, “ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”.

L’avvocato ha inoltre sottolineato come Marchetti non provasse “alcun rancore né l’intenzione di voler perseguire” gli imputati poi assolti. “Alla fine sono solo i rappresentanti delle società coinvolte. Eravamo consapevoli che potesse succedere, non c’è niente di nuovo nell’esito di questo processo”.