Manca poco per il primo appuntamento del 2024 con “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7”, lo show antropologico in onda in prima serata su Canale 5. Dopo la sosta per le feste di Natale e dell’Epifania, vedremo nuovamente sfidarsi due squadre per trovare il carattere antropologico dominante del Terzo Millennio. Scopriamo insieme chi saranno i capitani e le categorie che si metteranno in gioco nella puntata di stasera.

Ciao Darwin 9, anticipazioni e squadre della sesta puntata di venerdì 12 gennaio 2024

Venerdì 12 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dell’anno di Ciao Darwin. Continua da dove si era interrotto, lo show-antropologico

più divertente e irriverente della televisione. A condurre il programma c’è Paolo Bonolis con l’irrinunciabile amico e collega Luca Laurenti. Secondo le anticipazioni, a sfidarsi nel primo appuntamento del 2024 di Ciao Darwin, saranno le Milf vs Teen. Le capitanate sono Elenoire Casalegno e Lavinia Abate, la showgirl e la Miss Italia 2022 si metteranno alla prova in prima persona per guidare la propria categoria. A scegliere i concorrenti come sempre è la SDL2005.

La severissima giuria, composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio, decreterà la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi. Non mancheranno le consuete prove per dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia. Grande attesa per la sfilata femminile che potrebbe veder coinvolte le due capitane.

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, ha come Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

La grande novità del 2024: ci sarà Padre Natura

Nella prima puntata dell’anno, vedremo Padre Natura scendere la famosa scalinata. Sarà lui a decidere le sorti dei concorrenti. Nelle prime cinque puntate abbiamo visto alternarsi Aleksandra Korotkaia; Sarah Shaw e Andreea Sasu nelle vesti di madre natura.