Stasera, venerdì 24 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, Ciao Darwin 8 “saluta” ufficialmente i telespettatori, grazie all’ultima puntata di questa ottava edizione dello show. Quali sono, allora, le “categorie” di concorrenti in sfida questa sera? E chi c’è, tra gli ospiti in studio, per l’appuntamento conclusivo col programma condotto da Paolo Bonolis?

Ciao Darwin 8, stasera l’ultima puntata: le categorie in sfida e i capitani delle squadre

Nell’ultimissima puntata di Ciao Darwin 8 di stasera, le “categorie” in sfida sono “Umani” e “Mutanti”. Ecco, infatti, a chi è affidato il ruolo di capitani delle due squadre e chi è che presta il volto e l’anima alla decima serata finale della trasmissione.

A tele – guidare lo scontro darwiniano di questa sera, ci pensano la “Miss del preserale di Canale 5” e il “Ken Umano”, rispettivamente rappresentanti delle “persone al naturale” e di quelle “un po’ trasformate”, magari anche dalla chirurgia estetica.

Alla guida degli “Umani” in quanto bellezza nature, infatti, c’è Claudia Ruggeri. La showgirl ha 35 anni, è conosciuta dal pubblico televisivo per il suo ruolo di “Miss” ad Avanti un altro e, su Instagram, il suo profilo ufficiale conta quasi mezzo milione di followers.

Rappresentante numero uno dei “Mutanti”, invece, è Rodriguez Alves. Anche lui 35enne, ad oggi il “Ken Umano” si è sottoposto a numerosi interventi e, su Instagram, il suo profilo ha raggiunto più di 800.000 sostenitori.

Ciao Darwin 8, le anticipazioni della puntata del 24 maggio 2019: chi è Madre Natura?

Questi, dunque, i capitani scelti per la sfida finale di Ciao Darwin 8. Ma chi c’è, invece, come Madre Natura nell’ultima puntata di stasera? Questo venerdì 24 maggio 2019, qual è la modella che, in trasmissione, porta tutta la sua eleganza?

Super guida tv svela in anteprima, come spesso capitato nelle ultime settimane, che questa sera c’è un ritorno di Ema Kovac per quel che riguarda Madre Natura. Questa sera, infatti, è proprio lei a “muovere i fili” del Caso nello scontro “Umani contro Mutanti”.

Ciao Darwin 8, come vederlo in diretta streaming e l’orario di inizio in tv

Ricordando che il programma non è in diretta, ma che viene registrato in anticipo, l’appuntamento con l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 è fissato per le ore 21.30 circa di stasera. Questo, infatti, l’orario di inizio in tv indicato nella guida ufficiale di Mediaset.

Lo show, questa sera alle prese con la sfida finale “Umani vs mutanti”, è trasmesso nel prime time di Canale 5 e, in diretta streaming e in streaming on demand, su Mediaset Play. Anche Super guida tv, però, segue la trasmissione, con le video news in tempo reale.