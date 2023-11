Ciao Darwin 2023: chi ha vinto la sfida tra Angeli e Demoni, la categoria vincitrice

Chi ha vinto la prima puntata di Ciao Darwin 2023, tra Angeli e Demoni? Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo dei Demoni, guidati da Malena. La puntata è andata in onda venerdì 24 novembre in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme come si è svolta la gara.

Ciao Darwin 2023, i vincitori della prima puntata del 24 novembre sono i Demoni

Grande ritorno per Ciao Darwin 2023, dopo 4 anni di attesa lo show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è andato in onda per la prima puntata venerdì 24 novembre. Sottotitolo di questa nona edizione è Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“.

A sfidarsi nella prima puntata sono stati gli Angeli, capitanati da Elena Santarelli e i Demoni, guidati da Malena. La madre natura invece è stata la russa Anastasia Korotkaia. I due mondi si sono sfidati nelle classiche prove che hanno reso celebre il programma: dal dibattito, a spasso nel tempo, passando per la prova canora a quella del coraggio (che a sorpresa ha visto il primo concorrente dei Demoni che era stato selezionato, non partecipare). Poi è stata la volta della sfilata con Elena Santarelli e Malena che si sono messe in gioco mostrando a tutti la loro bellezza.

La prova dei cilindroni

Arrivati più o meno a pari punti, la prova decisiva è stata quella dei cilindroni. I demoni sono partiti con una tacca d’acqua di svantaggio ma hanno recuperato grazie alle risposte esatte del concorrente. La prova quindi è stata vinta dai Demoni che caratterizzeranno l’uomo e la donna del terzo millennio. Sono infatti due le categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, che si cimentano in diverse sfide. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, sarà una giuria composta dalle 200 persone del pubblico.

A fine puntata è comparso un messaggio d’addio rivolto a Emilio Contaldo, morto dopo aver preso parte alla registrazione definita come una ‘festa’.