E’ ufficiale: il concerto di Annalisa all’Arena di Verona sarà trasmesso prossimamente in prima serata sulle reti Mediaset. La cantante di “Bellissima” ha realizzato il sogno di un vita e presto lo potrà condividere anche con chi non è riuscito ad applaudirla nella prestigiosa cornice dell’anfiteatro romano.

Annalisa realizza il sogno di cantare all’Arena di Verona: il concerto presto sulle reti Mediaset

Da Amici 2010 ad oggi son cambiate tantissime cose. Annalisa non solo è cresciuta, ma è diventata anche una delle certezze della musica italiana. Gli ultimi due anni l’hanno consacrata come nuove reginetta del pop con super hit del calibro di “Bellissima”, “Mon Amour”, “Ragazza sola” fino a “Sinceramente”, brano terzo classificato durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Un successo strepitoso per la cantautrice che ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: cantare all’Arena di Verona. Dopo aver conquistato i palazzetti a colpi di sold out, il “Tutti nel Vortice Tour” è approdato nella magica cornice dell’Arena di Verona con due concerti, il 15 e 20 maggio, manco a dirlo entrambi da tutto esaurito.

«Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena». Così Nali aveva annunciato i sue concerti all’Arena di Verona. Ora un’altra bella notizia per la cantante di Amici: il suo live all’Arena di Verona sarà presto trasmesso in prima serata sulle reti Mediaset. Due date “bellissime” arricchite anche dalla presenza di amici e colleghi: da Giorgia ad Elisa, ma anche Irama, Tananai ed Ernia. Tutti, ma proprio tutti sono finiti nel suo vortice! Del resto proprio Annalisa ha salutato così il suo pubblico all’Arena: «non c’è spazio per i giudizi ma solo per essere felici: benvenuti nel vortice»

La scaletta del concerto di Annalisa all’Arena di Verona: le canzoni

Questa la scaletta completa con tutte le canzoni cantante da Annalisa durante i concerti del 14 e 20 maggio all’Arena di Verona. Presto il live sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Mediaset.

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento