Carlo Verdone ha calcato il red carpet del Palazzo delle Naiadi a Roma per i Ciak d’Oro 2024. L’attore e regista romano ha ricevuto un importante riconoscimento per la serie “Vita da Carlo 2”. La comedy italiana tornerà in streaming a fine 2024 con nuovi episodi in cui Verdone sarà il direttore artistico di Sanremo.

Ciak d’oro 2024, intervista esclusiva a Carlo Verdone

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carlo Verdone che ha così commentato lo straordinario successo ottenuto quest’anno da Paola Cortellesi con il film “C’è ancora domani”: “Il pubblico ha apprezzato molto questo film perché è una storia nuova, ben scritta e recitata bene, con un tema molto sentito soprattutto dalle donne. L’importante oggi è avere delle buone idee, buone sceneggiature, ci vuole qualcosa che stupisca. E’ anche vero che i film migliori per me che sono andato al cinema sono quelli stranieri. Mi sono piaciuti molto “Anatomia di una caduta”, “Oppenheimer”, “La zona d’interesse”. I giovani poi oggi non vanno molto al cinema, vanno giusto a vedere i Marvel”.

Ovviamente non poteva mancare un commento sulla Roma e in particolare sul possibile arrivo di Federico Chiesa nella squadra:

“Nella mia carriera non farei mai un film sullo sport. Non c’è niente di poetico nel calcio. Potrei giusto raccontare la storia di un maratoneta, di un uomo che combatte da solo contro tutti. Alla Roma servirebbe anche un centrocampista che non abbiamo più da anni, una buona difesa. Federico Chiesa va benissimo ma troppi ne mancano”.

Intanto, su futuro, Carlo Verdone ha le idee ben chiare. Dopo la serie tv, è pronto per tornare al cinema: “Preferisco tornare al cinema, ho pure un contratto. Non credo che farò altre serie. Vita da Carlo resterà l’unica”.