Christian Fregoni sarà a Caduta Libera anche da settembre. Lunedì 2, infatti, l’attuale campione in carica giocherà la sua 33esima partita in studio con Gerry Scotti. Intanto, però, nella puntata di oggi le cose non sono andate un granché per il bagnino di Brescia. Nei 10 passi finali di questo sabato 31 agosto, infatti, lo studente di 27 anni ha fatto un vero e proprio buco nell’acqua, non riuscendo a mettere in cassa i desiderati 15.000 euro del caso (video Mediaset).

Domani, domenica 1 settembre 2019, Caduta Libera va in onda con una puntata nuova e speciale dedicata ai campioni senza portafogli. A giocare al centro dello studio il pubblico di Canale 5 ritroverà la campionessa Sara. A domani!