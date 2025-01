Chissà Chi È, il gioco sulle identità misteriose, torna con nuove puntate speciali che vedono come protagonisti alcuni vip. Scopriamo insieme quando andranno in onda e chi giocherà in compagnia di Amadeus.

Chissà Chi È con Amadeus, quattro puntate speciali: gli ospiti

Arrivano quattro puntate speciali di “CHISSÀ CHI È” con la partecipazione di concorrenti vip e tanti ospiti. Il quiz show, condotto da Amadeus sul Nove, torna dopo le feste natalizie in una nuova veste e con un nuovo orario. L’appuntamento per la prima puntata è infatti previsto per giovedì 9 gennaio 2025 in prima serata dalle ore 21.30 a mezzanotte circa, sul canale NOVE.

Il meccanismo di gioco resta invariato: in ogni puntata, una coppia di concorrenti deve riuscire ad abbinare correttamente 8 identità ai rispettivi lavori e dopo indovinare il parente misterioso. A giocare saranno personaggi famosi, comici e artisti che si esibiranno anche nelle loro specialità, tra stand-up, monologhi, e molto altro.

Nella prima puntata di giovedì 9 gennaio ci saranno Carmen Di Pietro, i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Omar Fantini, Dado, Massimo Boasi, finalista de La Corrida con la sua imitazione di Mahmood in “Tuta Gold”, e il mago comico Raffaello Corti.

Al loro si aggiungerà una special guest: Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del conduttore.

Il montepremi devoluto in beneficenza

CHISSÀ CHI È, è prodotto da Endemol Shine Italy. In ognuna delle quattro puntate ci saranno anche alcuni partecipanti de La Corrida che regaleranno momenti di intrattenimento. I concorrenti durante la partita dovranno abbinare le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone. Più identità riusciranno a indovinare, più alto sarà il montepremi che porteranno al gioco finale del parente misterioso.

Il montepremi finale del valore complessivo di 200 mila euro, in caso di vittoria, sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro che quest’anno celebra i 60 anni.