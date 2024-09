Chissà chi è, Amadeus debutta ufficialmente su Nove, video

Oggi 22 settembre inizia l’autunno ma inizia anche l’avventura di Amadeus sul Nove che debutta con ‘Chissà chi è’. Il conduttore ha infatti presentato la prima puntata del nuovo quiz show. Vediamo insieme cosa è successo e qual è stato il percorso delle due concorrenti.

Amadeus debutta sul Nove con Lillo come identità da scoprire

“Permesso, posso entrare si può?“. Con queste parole Amadeus ha presentato l’anteprima dell’anteprima di ‘Chissà chi è‘. C’era grande attesa per la prima del conduttore passato dalla Rai al Nove. Alle 20.20 è andata in onda la prima puntata di ‘Chissà chi è‘ che ha visto Amadeus ringraziare alcuni amici, tra cui l’identità numero 7, Lillo, che ha deciso di affiancarlo durante questa avventura. “Non potevo iniziare non avendo te. Sembra facile capire quello che tu fai, ma a volte l’apparenza inganna“.

Poi è entrata in studio Ilenia Pastorelli che sarà con Amadeus a condurre Suzuki Music Party, programma musicale in onda subito dopo ‘Chissà chi è‘. Dopo diverse pubblicità, alle 20.36 Amadeus ha presentato le due concorrenti, Isabella e Carla, due consuocere di Bari. La prima novità del programma è stato mostrare in anteprima il volto del parente misterioso e sovrapporlo per 5 secondi alle otto identità da abbinare.

Le due donne hanno dovuto trovare chi produce uova, chi cerca gemme, chi cammina sulla luna, chi fa le trecce ai cavalli, chi ti cura le piante quando sei in vacanza, chi è il piccolo grande dj, chi ha vinto l’argento alle Olimpiadi 2024 e chi carica e scarica aerei. La prima identità da abbinare è stata Daniel, 12enne che si è presentato con le cuffie da dj, per un valore di 2 mila euro. Sulla seconda identità, Enrico, le due concorrenti si sono giocate l’indizio: “Sono soddisfatto quando vedo i proprietari che si meravigliano” e hanno optato per ‘ti cura le piante quando sei in vacanza’ facendo salire il loro bottino di altri 16 mila euro.

Poi è stata la volta della terza identità, la 22enne Alessandra, la cui carta valeva 99.999 mila (con molti richiami al canale Nove) che non faceva le trecce ai cavalli. La quarta identità è stato Guillaume Bianchi, del valore di 3 mila euro, che è sceso in pedana con la divisa di scherma. Facile accostarlo alla medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel fioretto a squadre. Giacomo è stata la quinta identità da abbinare (del valore di 20 mila euro) che ha svelato come indizio “per me è normale guardarla controluce“. L’uomo è un gemmologo e ha fatto crescere il montepremi delle due concorrenti a 23 mila euro.

La sesta identità, Cesare Cugini, è stato molto apprezzato dalle consuocere che hanno voluto vedere le sue mani. Il 25enne ha raccontato un po’ di sé con l’indizio confidando di “vedere più animali che persone“. Ma non era lui che faceva le trecce ai cavalli.

Poi è stata la volta di Lillo, settima identità per un valore della carta di 1.001 euro, che cammina sulla Luna. L’ultima identità, l’ottava, è stata Enrica per un valore di 50 mila euro che fa le tracce ai cavalli. La terza identità in realtà carica e scarica aerei mentre il numero sei è il responsabile di un’azienda che produce uova con tre mila galline.

Il parente misterioso

Le due concorrenti sono arrivate a cercare di scoprire chi era il parente misterioso di Stefano, 60enne papà di una delle 8 identità con un montepremi di 74.001 mila euro. Dopo aver dimezzato la cifra e aver usato il cannocchialone (non più binocolone), sono arrivate ad escludere quattro identità. In gioco sono rimasti il 4, il 5, il 6 e l’8. Le due concorrenti hanno scelto il 5 e lo hanno confermato non ricorrendo al dubbione. Una scelta che non le ha ripagate dato che il parente misterioso era il papà del medagliato olimpico. Isabella e Carla non hanno vinto 29 mila e 600 euro.

Una puntata trascorsa in allegria tra le risate delle concorrenti e del pubblico in studio. Amadeus infatti non ha perso la sua verve e la conduzione è stata fluida e diretta. E gli amici del Nove e i telespettatori ringraziano.