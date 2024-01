Dopo un silenzio sui social durato 15 giorni (un’infinità per chi ha costruito un impero con questo mondo), Chiara Ferragni torna a postare su Instagram. L’imprenditrice digitale ha pubblicato due storie in cui si è rivolta direttamente ai suoi follower. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Chiara Ferragni torna sui social, Instagram

Chiara Ferragni torna finalmente a postare su instagram. L’imprenditrice digitale non pubblicava nulla sul suo profilo dal 18 dicembre, giorno in cui era stato diffuso il suo video di scuse per il pandoro-gate. A Capodanno c’era stato un parziale ritorno dato che era comparsa in alcune storie pubblicate dal marito Fedez e in compagnia dei suoi figli. Con l’arrivo dell’anno nuovo, la Ferragni ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi follower (c’è chi parla di migliaia di persone che hanno smesso di seguirla ma il suo profilo vanta ben 29.5 milioni di fan).

In una prima storia, la Ferragni si mostra in primo piano, sorridente e truccata con i capelli ondulati. Un’immagine totalmente diversa rispetto a quella del 18 dicembre dove era apparsa con i capelli legati, acqua e sapone e con una tuta grigia. Nella didascalia della foto si legge: “Mi siete mancati. Come state?”

Il ringraziamento ai fan che le sono stati vicino

Nella seconda storia pubblicata su instagram invece, scrive un lungo messaggio rivolto principalmente a chi l’ha appoggiata in questi giorni che per lei non sono stati facili:

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicino e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero“.