Chiara Ferragni non sta vivendo un bel momento. Prima lo scandalo del Pandoro-Gate e la separazione in corsa con Fedez hanno segnato la vita della influencer che ha visto sgretolare la sua vita nel giro di soli due mesi. Dopo la NON intervista rilasciata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’influencer ha deciso di aprire il suo cuore raccontandosi senza freni su Instagram.

Chiara Ferragni su Instagram: “essere genitore ti salva un po’ la vita”

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sui social. L’imprenditrice digitale ha deciso di farlo su Instagram raccontando il periodo doloroso che sta vivendo a tutti i suoi fan e follower.

«Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al Luna Park, che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco sul trenino, ed è stato bellissimo nel momento in cui li ho visti. Veramente, in questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita» – ha detto la Ferragni tramite una story sul suo profilo Instagram.

Pochi giorni fa aveva risposto ad alcune domande dei fan rivelando che la fine della storia con Fedez non fosse legata ad una sua decisione. Questa volta è tornata sulla questione sbottonandosi e rivelando:

«Stavo leggendo e sto un po’ rispondendo ai vostri commenti sul mio ultimo post. Voglio farlo di più, assolutamente, quindi cercherò di rispondervi sempre di più oltre a quelli a cui rispondo in dm eccetera. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York: è un progetto nuovo, nuovissimo per me, una cosa che non ho mai fatto prima. Sono andati molto bene quindi dita incrociate per questo progetto che si saprà fra qualche mese, cioè fra qualche mese se andrà tutto bene ve lo dirò in maniera ufficiale. Quindi dai, in tutta questa m***a di questo periodo spero che ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove per darmi anche nuovi stimoli».

Chiara Ferragni tra Pandoro-Gate e la crisi con Fedez

Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per Chiara Ferragni. Se solo un anno fa stavamo a raccontare il suo Sanremo da co-conduttrice, quest’anno la influencer più famosa al mondo ha vissuto la prima caduta della sua carriera. Prima il caso del Pandoro Balocco, poi è stata indagata per truffa aggravata anche per le uova di Pasqua di Giochi Preziosi e la bambola Trudi fino alla crisi del matrimonio con Fedez.

«E quando dico m***a non dico solo per la cosa pubblica» – ha detto la Ferragni – «ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente. Di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante e quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po’ nei miei pensieri, eccetera. Faccio quel che posso, cerco di fare sempre quello che posso e a volte sono più in ‘up’ e a volte sono più in ‘down’».

La Ferragni ha concluso dicendo: «non so, penso sia giusto anche farvi vedere questa parte: cioè non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto e non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte, a volte vorrei essere meno forte ed essere solo un po’ più serena». Il saluto finale a tutte le persone che continuano a sostenerla e a credere in lei: «grazie a chi capisce e c’è sempre e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada bene sempre».