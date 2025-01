Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata per quanto riguarda la vendita, e relativa beneficenza, del Pandoro e delle Uova di Pasqua. Vediamo insieme cosa ha risposto l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni rinviata a giudizio si difende: “Dimostrerò la mia assoluta innocenza”

Non è un buon momento per Chiara Ferragni. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli, l’imprenditrice digitale è stata al centro del gossip dato che Fabrizio Corona ha rivelato una presunta storia parallela di suo marito con Angelica Montini. Questa mattina, mercoledì 29 gennaio 2025, è stato poi notificato un decreto di citazione diretta che la riguarda.

I suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno reso noto che il provvedimento di rinvio a giudizio è di settembre ma la Procura di Milano lo ha notificato solo oggi. La Ferragni quindi dovrà affrontare un processo per il caso dei pandori e delle Uova di cioccolato. Queste le parole di Chiara Ferragni in una nota:

“Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza“.

Le indagini

Chiara Ferragni, insieme ad altri indagati come il suo ex braccio destro, deve rispondere

rispondere dei reati di “truffa continuata e aggravata” in relazione a due operazioni commerciali. Quella del ‘Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni‘, del Natale 2022, e delle ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate”, di Pasqua 2021 e 2022.

In particolare i consumatori sarebbero caduti in errore pensando che con l’acquisto del pandoro (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro) avrebbero finanziato la raccolta fondi a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà all’Ospedale erano stati destinati 50mila euro indipendentemente dal numero delle vendite del pandoro.