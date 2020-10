Chiara Ferragni è incinta: la conferma ufficiale è arrivata sui social con una foto che ha emozionato milioni di persone. A comunicare l’arrivo di un fratellino o di una sorellina è il primo figlio Leone che mostra la foto dell’ecografia.

Chiara Ferragni incinta: l’annuncio su Instagram

“La nostra famiglia si allarga“. Proprio così Chiara Ferragni conferma con una foto la sua seconda gravidanza. A dover di cronaca la notizia circolava da diverso tempo, ma solo oggi la influencer e imprenditrice digitale ha confermato la cosa con una foto condivisa su Instagram. Spetta a Leone, il primo figlio nato dall’amore con Fedez, annunciare al mondo intero che la mamma è incinta. Il piccolo Leo tiene nelle manina la foto dell’ecografia del bimbo in arrivo. “Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother” la didascalia che accompagna lo scatto che nel giro di 1 ora ha quasi toccato i 2milioni di like e 47mila commenti.

Chiara Ferragni mamma bis a 33 anni d’età: “ La famiglia si allarga”

La reazione dei fan è stata immediata: “mi viene da piangere, è stupendo” scrive una fan, mentre diverte il commento di papà Fedez che scrive “ma io non sapevo nulla“. Poco dopo anche Fedez sul suo profilo Instagram condivide una foto del piccolo Leone con in mano l’ecografia del bimbo in arrivo scrivendo: “La famiglia si allarga“.

Che dire: una bellissima notizia in questa giornata uggiosa autunnale che Chiara Ferragni ha voluto condividere con tutto il suo pubblico, con chi l’ha seguita e continua a farlo. Una scelta ancora una volta vincente quella della influencer che, piaccia o meno, ha deciso di raccontarsi senza filtri, senza maschere arrivando dritta al cuore della gente.

Perchè diciamolo: chi va controcorrente, chi le rema contro è mosso solo da un sentimento di invidia e insoddisfazione. La famiglia del Mulino Bianco sappiamo bene che non esiste, ma va detto che la gioia e la felicità di Fedez e Chiara Ferragni è visibile nei loro occhi e soprattutto in quelli di Leone, che sta crescendo circondato dall’amore.