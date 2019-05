Dal piccolo schermo di un cellulare al grande schermo di un cinema. Ebbene si, la vita di Chiara Ferragni diventa un film. La fashion blogger più famosa al mondo ha annunciato un documentario in uscita nel 2019. Ecco tutte le anticipazioni.

Chiara Ferragni film: in uscita nel 2019

Il successo di Chiara Ferragni è inarrestabile. La fashion blogger dopo aver conquistato il mondo dei social e della moda, è pronta a conquistare anche il cinema. In arrivo un film – documentario dedicato alla sua vita da regina di Instagram e celebrity da 16 milioni di follower.

Dall’apertura del blog The Blond Salad fino alla consacrazione come blogger in tutto il mondo. La Ferragni è riuscita, partendo dal mondo del web, a creare un impero economico senza però dimenticare di realizzarsi come donna. Chiara, infatti, oltre ad essere LA influencer più autorevole in Italia (e diciamo anche in buona parte del mondo), è anche mamma e moglie.

Il 1 settembre del 2018, infatti, Chiara Ferragni si è sposata con il rapper Fedez nelle colline tra Noto e Palazzolo Acreide. Il matrimonio più social della storia con 117mila post in soli 3 giorni e ben 34 milioni di interazioni tra Instagram e Twitter.

Chiara Ferragni: ci sarà anche Fedez nel film

Ci sarà spazio anche per questo momento magico nel film – documentario della Ferragni la cui uscita è prevista non prima di settembre 2019. Non solo, il film racconterà anche la nascita del piccolo Leone, oltre al mondo patinato fatto di sfilate, voli intercontinentali, sfilate e capsule Collection.

Al centro del film, naturalmente, la vita di Chiara: dagli esordi fino al boom che l’ha portata a diventare una delle donne più ricche d’Italia. Nel documentario però troveranno spazio anche personaggi di spicco del mondo della moda: da Donatella Versace a Diane Von Furstenber fino a Maria Grazia Chiuri, che hanno imparato a conoscerla.