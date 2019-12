Chiara Biasi e la polemica per le frasi choc a Mattino Cinque. La influencer fortemente criticata dopo lo scherzo de Le Iene.

Non c’è pace per la top influencer completamente travolta dalla critiche per la frase choc: “per meno di 80mila euro non mi alzo dal letto”. La Biasi è stata attaccata sui social da tantissime persone che l’hanno invitata a fare un bagno di umiltà oppure c’è chi vorrebbe mandarla a lavorare nelle risaie. La influencer ha cercato di difendersi dando una sua personale spiegazione.

Ecco il video Mediaset dedicato alla top influencer e alla sfrontatissima frase pronunciata durante lo scherzo de Le Iene.