Dopo la quarta serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2025 che ha visto trionfare Giorgia con Annalisa sulle note di “Skyfall” acclamate da critica e pubblico, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Achille Lauro e Lucio Corsi in crescita durante le prime serata perdono quote, mentre la sfida per la vittoria finale sembra essere tra Giorgia, Olly e Simone Cristicchi. Ecco tutte le quote sul papabile vincitore.

Chi vincerà Sanremo 2025? Pronostici e quote dei bookmaker: il vincitore è tra Giorgia, Olly e Simone Cristicchi

Tutto pronto per la finale di Sanremo 2025 e cresce la curiosità per scoprire chi sarà il vincitore di questo Festival, il quarto di Carlo Conti tornato dopo cinque anni di dominio incontrato di Amadeus. Il Festival del “normalizzatore” Carlo Conti ha riscosso un grandissimo successo con ascolti da record convincendo buona parte del pubblico. A poche ore dalla finale tutti si chiedono “chi sarà il vincitore di Sanremo 2025?”.

La gara è ancora aperto, ma per i boomaker sono tre i nomi che più di tutti sono in lizza per la vittoria finale. La più quotata è Giorgia con “La cura per me” che, a 30 anni dalla vittoria con “Come saprei” è quotata su Snai e Goldbet a 3 e a 3,10 su Planetwin365. Per Sisal Giorgia è quotata a 1,08 a pari merito con Simone Cristicchi con “Quando sarai piccolo” che invece è quotato da 3,35 a 5,50 per Snai, Goldbet e Planetwin365. A seguire Olly con “Bastarda nostalgia” quotato 1,18 per Sisal e a 4 per Snai, Goldbet e Planetwin365.

Sanremo 2025 classifica finale: Achille Lauro, Lucio Corsi e Fedez perdono quote

In calo Achille Lauro con “Incoscienti giovani” che per Sisal tallona a 1,20, mentre per Snai, Goldbet e Planetwin365 cala a 6,50 a pari merito con Fedez in gara con “Battito“. Anche Lucio Corsi con la sua “Volevo essere un duro“, dopo aver emozionato con il duetto sulle note de “Il blu dipinto di blu” con Topo Gigio, vede calare la possibilità di vittoria quotato a 12.

Passando agli premi che saranno consegnati durante la finale, tra i più favoriti c’è Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola” che domina i Premi per miglior testo a 1/10, Premio della Critica 1,45 conteso con Lucio Corsi quotato a 2,75. Infine Premio Sala Stampa è sfida apertissima tra Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Chi la spunterà?

Chi vincerà Sanremo 2025? Ricordiamo che per la finale cambia il regolamento di voto: qui tutto il sistema di votazione spiegato nei dettagli!