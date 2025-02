Dopo il grandissimo successo di ascolti della quattro serate, la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo della gara con la finale. Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, appuntamento con la quinta ed ultima serata che decreterà il vincitore del Festival. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera finale Sanremo 2025: quinta serata del 15 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti, Alessia Marcuzi e Alessandro Cattelan sono i conduttori della quinta serata del Festival di Sanremo 2025 in onda sabato 15 febbraio, dalle ore 20.45 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera durante la finale sul palcoscenico ascolteremo tutti i 29 cantanti cantanti in gara votati dalla Sala Stampa, giuria delle radio e televoto.

Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2025, 15 febbraio

L’ordine di uscita dei 29 cantanti big in gara in ordine alfabetico: ( LA SCALETTA SARA‘ COMUNICATA A BREVE)

Achille Lauro – Incoscienti giovani

– Incoscienti giovani Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Brunori Sas – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Clara – Febbre

– Febbre Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Fedez – Battito

– Battito Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Giorgia – La cura per me

– La cura per me Irama – Lentamente

– Lentamente Joan Thiele – Eco

– Eco Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Noemi – Se t’innamori muori

– Se t’innamori muori Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Rocco Hunt – Mille vote ancora

– Mille vote ancora Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Serena Brancale – Anema e core

– Anema e core Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola The Kolors – Tu con chi fai l’amore

– Tu con chi fai l’amore Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Quinta serata Sanremo 2025, la finale: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2025 arrivano sul palcoscenico Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi come co-conduttori accanto a Carlo Conti.

Ma passiamo agli ospiti della finale: Antonello Venditti è tra i più attesi della serata. Al cantautore romano sarà consegnato il Premio alla Carriera e poi delizierà il pubblico dell’Ariston e da casa con un medley dei suoi più grandi successi da “Amici mai” a “Ricordati di me”. Ospiti anche Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che a soli 22 anni è stato colpito da un malore a dicembre e l’attrice Vanessa Scalera che, dopo aver conquistato il pubblico con “Diamanti” di Ferzan Ozpetek al cinema torna su Rai1 con la nuova stagione di “Imma Tataranni”. E ancora: Alberto Angela che presenterà la puntata speciale di “Ulisse” dedicata alla Sicilia di Montalbano.

Tornano a sorpresa Bianca Balti, tra le migliori co-conduttrici di questa edizione, per consegnare i Premi Speciali e collaterali del Festival e Mahmood che presenterà in anteprima il nuovissimo singolo “Sottomarino”.

Durante la finale saranno assegnati anche tutti i premi: dal Leone d’oro al vincitore al Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa Roof Ariston, il Premio Stampa Lucio Dalla dal Palafiori, il Premio Bardotti miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Come si vota questa sera

Le canzoni sono sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale. Nuova votazione sulla top five con Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%): il risultato sarà sommato a quello complessivo delle precedenti votazioni (prima, seconda, terza e quinta serata), per determinare la classifica finale e quindi il brano vincitore.

Sanremo 2025 classifica provvisoria: il voto delle prime tre serate del Festival

A differenza delle precedenti edizione, il regolamento della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 è cambiato. Durante le prime tre serate sono state comunicate le TOP 5 degli artisti più votati dalla Sala Stampa, Giuria della Radio e Televoto, ma attenzione in ordine casuale. La serata delle cover – duetti, che ha visto trionfare Giorgia e Annalisa con “Skyfall” di Adele, quest’anno non avrà alcun peso a livello di voti sulla classifica della kermesse.

Ecco la classifica provvisoria della prima serata di martedì 11 febbraio, la classifica della seconda serata di mercoledì 12 febbraio e la classifica della terza serata di giovedì 13 febbraio.

Sanremo 2025: la scaletta della quinta serata con gli orari

+++ in aggiornamento +++