Come si vota a Sanremo 2025? Martedì 11 febbraio 2025 al via la prima serata della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Scopriamo il sistema di voto delle cinque serate della kermesse.

Sanremo 2025 come si vota?

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2025 che quest’anno segna il ritorno di Carlo Conti nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico. In gara 29 cantanti big pronti a calcare il prestigiosissimo palco dell’Ariston di Sanremo. Come tradizione richiede saranno cinque le serate del Festival che prevedono un sistema di voto differente a seconda della puntata. Scopriamo insieme le novità e le modalità di voto delle cinque serate di Sanremo 2025.

Il sistema di voto della prima serata di Sanremo 2025

Durante la prima serata di Sanremo 2025 i 29 cantanti in gara saranno votati soltanto dalla Sala Stampa Web e Tv, composta da giornalisti accreditati. A fine puntata sarà comunicata la prima classifica provvisoria parziale, ma a differenza degli altri anni saranno comunicati solo i primi 5 ma non in ordine di classifica.

Il sistema di voto della seconda e terza serata di Sanremo 2025

Durante la seconda e terza serata di Sanremo 2025 si voterà in due modi: il Televoto del pubblico con valore 50% e la Giuria delle Radio con valore 50%. Ricordiamo che durante la seconda e terza serata si esibiranno i 29 big in gara suddivisi in gruppi da 15 e 14. A fine serata sarà comunicata la classifica parziale dei primi cinque.

Il sistema di voto della quarta serata di Sanremo 2025

Passiamo alla serata delle cover e duetti che vedrà ogni concorrente big interpretare un brano celebre della musica italiana o internazionale accompagnato da un amico, collega e/o ospite. Il sistema di voto di questa speciale serata sarà suddiviso tra: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (22%). A fine serata sarà comunicato il nome del cantante e della cover vincitrice di puntata. Attenzione: rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il regolamento prevede che i voti di questa sera non andranno a sommarsi a quelli delle precedenti puntate.

Il sistema du voto della quinta serata, la finale di Sanremo 2025

E arriviamo alla quinta ed ultima puntata del Festival di Sanremo 2025. Durante la finale di sabato 15 febbraio 2025 si esibiranno tutti i 29 big cantanti in gara e la votazione sarà così suddivisa: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%). Una volta finite le esibizioni sarà comunicata la classifica finale con i 5 classificati che potranno accedere alla Super finale. Si apre nuovamente il sistema di voto per decretare la canzone e il vincitore di Sanremo 2025. In questo caso si andranno a sommare i voti accumulati nelle precedenti puntate.

Chi vincerà?