Dopo la quarta serata delle cover e dei duetti che ha visto trionfare Geolier tra i fischi del pubblico del Teatro Ariston, i bookmakers hanno aggiornato i pronostici sul nome del vincitore della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Annalisa ed Alessandra Amoroso, tra le super favorite, perdono consenti a favore di Geolier e Angelina Mango. Ecco tutte le quote sul papabile vincitore.

Chi vincerà Sanremo 2024? Pronostici e quote dei bookmakers: il vincitore è tra Geolier, Angelina e Annalisa

Chi vincerà Sanremo 2024? Sta per calare il sipario sulla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la quinta ed ultima (?) di Amadeus nella duplice veste di conduttore e direttore artistico. Dopo la seconda e terza serata che hanno aperto il voto alla giuria delle radio e al televoto sono cambiate drasticamente le percentuali e le quote sui papabili vincitori. Annalisa con “Sinceramente“, favorita alla vittoria, è scesa a 7.50 per Sisal, Snai e Goldbet.

Salgono, invece, le quotazioni per Geolier. Il rapper di Secondigliano dove aver trionfato a sorpresa nella serata dei duetti e delle cover, nonostante il disappunto del pubblico dell’Ariston e dei social, conquista consensi anche per la finale di Sanremo 2024. La sua vittoria, infatti, è quotata a 2.500 per Sisal e Snai e 2.25 per Goldbet. Al momento la più quotata per la vittoria di Sanremo 2024 è Angelina Mango data al 2.0 da Sisal, Snai e Goldbet.

Loredana Bertè perde quote, Irama in risalita

In quarta posizione c’è Loredana Bertè con con la sua “Pazza” potrebbe non arrivare nemmeno sul podio. Al momento la sua vittoria è quotata: 7.50 per Sisal, 10.00 per Snai e 16.00 per Goldbet. A tallonarla Irama quotato a 10.00 da Snai e 9.00 da Sisal e Goldbet. Chiude la TOP FIVE Mahmood con quotazioni: 33.00 Snai, 30.00 per Sisal e Goldbet.

Chi vincerà Sanremo 2024? Ricordiamo che per la finale cambia anche il regolamento di voto: qui tutto il sistema di votazione spiegato nei dettagli!