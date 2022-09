Chi sono le 2 nuove veline di Striscia la Notizia? Sul bancone del tg satirico più famoso del piccolo schermo, in prossima partenza con la nuova edizione sull’ammiraglia Mediaset, approdano: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. I loro nomi vi suonano famigliari? Ecco dove potreste averle viste.

Striscia la Notizia 2022: presentate le nuove veline

Chi sono le nuove veline di Striscia la Notizia 2022? Chi danzerà sullo storico bancone nelle puntare della 35esima edizione che partirà il prossimo martedì 27 settembre su Canale 5? L’annuncio ufficiale è giunto dal sito e dai social del tg satirico firmato da Antonio Ricci. A prendere il posto delle loro colleghe saranno Cosmaru Fasanelli, direttamente da Amici 21, e Anastasia Ronca.

Cerchiamo quindi insieme di scoprire qualcosa in più su di loro. Cosmary Fasanelli – la velina mora – ha 22 anni, è pugliese ed è cresciuta praticando molti sport. Il suo amore per la danza è iniziato all’età di tre anni e mezzo. A 17 anni ha debuttato a Tú sí que vales successivamente si è trasferita a Milano e ha partecipato come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici. A farle da insegnante è stata anche la maestra Alessandra Celentano che con le sue critiche costanti ha cercato di spingerla a studiare di più e a spingersi oltre i suoi limiti. Quest’estate la cronaca rosa si è occupata particolarmente di Cosmary per la sua relazione con Alex, cantante di Amici, poi terminata e per il gossip con Nunzio, altro ballerino del talent di Maria De Filippi.

La velina bionda, invece, sarà Anastasia Ronca. Anche lei di soli 22 anni. Anastasia proviene da Somma Vesuviana (Napoli) e sin da piccola ha amato la ginnastica artistica. Tale passione le è stata trasmessa da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 ha preso parte a Colorado su Italia 1 mentre successivamente è diventata Miss Colorado. Nel 2021 ha partecipato invece a Temptation Island.

Striscia la Notizia 2022 conduttori: chi darà il benvenuto alle nuove veline?

Chi saranno invece i conduttori che dietro il bancone di Striscia la Notizia daranno il benvenuto alle nuove veline? Il programma prenderà il via con una strana coppia. Da un lato ci sarà il gradito ritorno di Alessandro Siani che nella scorsa edizione ha alternato diverse partner, ma ha strabiliato tutti in coppia con Vanessa Incontrada. Dall’altro ci sarà, invece, il bellissimo Luca Argentero che preso diventerà padre per la seconda volta.