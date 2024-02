Chi sono i vincitori di Sanremo 2024? A trionfare è stata Angelina Mango. Oltre a lei hanno vinto pure Amadeus e Fiorello. Ecco tutta la classifica finale e i premi assegnati durante il Festival della canzone italiana.

Chi sono i vincitori di Sanremo 2024? Ecco la classifica finale

Chi sono i vincitori di Sanremo 2024? Come ormai sappiamo a trionfare è stata Angelina Mango, ovvero una delle favorite di questo Festival. La cantante, uscita da Amici 22, ha battuto Geolier, giunto al secondo posto. Ecco la classifica nel dettaglio:

Angelina Mango con La noia

Geolier con I’ p’ me, tu p’ te

Annalisa con Sinceramente

Ghali con Casa mia

Irama con Tu no

Mahmood con Tuta gold

Loredana Bertè con Pazza

Il Volo con Capolavoro

Alessandra Amoroso con Fino a qui

Alfa con Vai

Fuori dalla top ten vi sono:

Gazzelle con Tutto qui

Il Tre con Fragili

Diodato con Ti muovi

Emma con Apnea

Fiorella Mannoia con Mariposa

The Kolors con Un ragazzo una ragazza

Mr. Rain con Due altalene

Santi Francesi con L’amore in bocca

Negramaro con Ricominciamo tutto

Dargen D’Amico con Onda alta

Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita

BigMama con La rabbia non ti basta

Rose Villain con Click boom!

Clara con Diamanti grezzi

Francesco Renga e Nek con Pazzo di te

Maninni con Spettacolare

La Sad con Autodistruttivo

Bnkr44 con Governo punk

Sangiovanni con Finiscimi

Fred de Palma con Il cielo non ci vuole

I premi assegnati durante il Festival di Sanremo 2024

Quali altri premi sono stati assegnati? Tra i collaterali vi sono in primis il prestigioso Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa “Roof”. I giornalisti hanno eletto: Loredana Berté.

Il Premio della sala stampa Lucio Dalla è andato alla vincitrice del Festival, ovvero ad Angelina Mango. La targa Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia. Il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, infine, è stato vinto da Angelina Mango.

Insomma per Angelina è stato un vero e proprio trionfo in tutti i sensi. Trionfo anche per Amadeus e Fiorello. La loro vittoria è stata sancita dai dati Auditel. Come ricordato da Fiorello sul palco, Amadeus ha infranto i suoi record precedenti arrivando al 67% di share.

In generale ha vinto la musica. Non si fa altro che parlare da giorni delle canzoni di Sanremo. Oltre ai gossip e alla show, i brani in gara stanno già spopolando su Spoty e nelle varie classifiche digitali oltre che nelle radio. Tutti vogliono ascoltare i singoli di Angelina, Geolier, Irama, Ghali e colleghi.