Chi sono i finalisti di Bake Off 2020? Ebbene anche il talent culinario di Real Time, condotto da Benedetta Parodi, sta giungendo al termine. L’ottava edizione ha riservato numerose sorprese e svariati colpi di scena. Una fra tutte? L’ingresso fra i giudici di Csaba Dalla Zorza. Quest’ultima si è integrata benissimo con: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Cosa accadrà nella centesima puntata di Bake Off – dolci in forno?

Finale Bake Off italia, dolci in forno: chi sono i finalisti e cosa accadrà

Finale di Bake Off Italia 8 e centesima puntata del talent culinario più amato del piccolo schermo dopo MasterChef. Cosa accadrà su Real Time per l’evento? Ebbene secondo le anticipazioni sarà presente all’importantissima serata anche un ospite molto importante proveniente dalla Costiera Amalfitana. Di chi stiamo parlando? Forse chi guardava La Prova del Cuoco con Antonella Clerici lo ha già capito. In puntata farà capolino il Maestro Sal De Riso. Quest’ultimo porterà la sua celebre torta ricotta e pere e starà ai concorrenti riuscire a riprodurla alla perfezione. Insomma una prova impossibile.

Cosa accadrà dunque? Ci saranno sfide impegnative ed imprevisti? Certo, come sempre! Gli aspiranti pasticceri dovranno dimostrare tutta la loro bravura e combattere in una lotta fino all’ultimo dolce, pardon, zucchero, impasto, anzi … .

Quali concorrenti battaglieranno per poter agguantare il titolo di vincitore di Bake Off 2020? In gara sono rimasti tre bravissimi pasticceri. Fra i finalisti vi sono infatti: Monia, Sara e Philippe.

Monia, Philippe e Sara sono i 3 finalisti di #BakeOffItalia 8! Brava anche Maria! Noi ci vediamo venerdì prossimo per l’ultima super puntata. Vi aspetto in tantissimi! 😊 @realtimetvit #DamianoFriday pic.twitter.com/2g5w34oPIQ — chefcarrara (@chefcarrara) November 27, 2020

C’è un preferito? Chi di loro riuscirà a pubblicare il suo libro di ricette e ad aggiudicarsi l’ambito titolo?

Molti telespettatori e fan del programma erano pronti a giurare che Maria avrebbe agguantato un posto in Finale. L’aspirante pasticcera, a detta dei più, se lo sarebbe davvero meritato. Sfortunatamente, però, qualche errore durante la Semifinale di venerdì scorso le è stato fatale.

A dirla tutta in semifinale sono volate scintille. La sfida fra le due amiche, Maria e Monia, costellata da qualche piccolo imprevisto, ha portato Knam ad un rimprovero esemplare della concorrente. Sui social si è dunque scatenata la polemica.

Vincitore Bake Off 2020: chi è il preferito?

Monia, Sara o Philippe: chi dei tre sarà il vincitore? Quest’anno pare davvero dura poter stabilire chi avrà la meglio fra di loro. Philippe è stato il primo ad agguantare la finale e ha osservato le altre da lontano capendo, magari, anche come lavorano e come reagiscono alla pressione. Di sicuro sarà una gara che si giocherà sulla bravura e sulla capacità di reagire nel migliore dei modi allo stress. Monia, forse, arriva da una settimana particolarmente impegnativa e di stress ne ha accumulato più degli altri due concorrenti.