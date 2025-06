L’Isola dei Famosi 2025 di Veronica Gentili ha i suoi finalisti. Durante la semifinale di mercoledì 25 giugno 2025 dopo una serie di televoto flash ed eliminazioni sono stati eletti dal pubblico i naufraghi che si contenderanno la vittoria il prossimo 2 luglio 2025. Chi sarà il vincitore?

Isola dei Famosi 2025 concorrenti finalisti: chi vincerà?

Cresce l’attesa per la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto quest’anno da Veronica Gentili in prima serata su Canale 5. L’avventura dei naufraghi in Honduras prosegue a vele spiegate verso la finalissima di mercoledì 2 luglio 2025 che decreterà il vincitore di questa edizione. Durante la semifinale di mercoledì 25 giugno 2025 sono stati eletti i primi quattro finalisti dopo una serie di prove – sfide e televoto flash. Tra i finalisti di questa edizione ci sono: Omar Fantini, leader da record di questa edizione.

E ancora tra i finalisti de L’Isola dei Famosi 2025 anche due donne dal temperamento differente, ma che a loro modo hanno saputo imporsi e farsi conoscere dal pubblico da casa. Si tratta di Cristina Plevani, ex vincitrice del primo storico Grande Fratello che dopo 25 anni ha deciso di partecipare nuovamente ad un reality. Finalista anche Loredana Cannata, la vegana di questa isola che con le sue scelte di vita ha animato gli animi dei naufraghi in Honduras.

Finalisti Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi eliminato rientra in gioco e va in finale

Ma non finisce qui, visto che tra i finalisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2025 c’è anche Mario Adinolfi. Il giornalista e politico è stato uno dei protagonisti più discussi di questa isola per via delle sue opinioni dirette e divisive, ma al tempo stesso è riuscito a conquistare il cuore dei suoi compagni e di una buona fetta di pubblico per la sua storia di vita. Una finale che Adinolfi ha conquistato durante la semifinale dopo aver perso un televoto flash contro Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Omar Fantini. Una volta raggiunta l’ultima spiaggia, Mario ha deciso di restare in gara sfidando gli ex compagni naufraghi Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Un televoto flash che ha visto il pubblico preferirlo con un plebiscito di voti del 70% permettendogli così non solo di rientrare in gioco, ma anche di conquistare il titolo di primo finalista dell’Isola.

In lizza per la finale de L’Isola dei Famosi 2025 ci sono anche Teresanna Pugliese e Jey Lillo che sono attualmente al televoto. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi tra la ex tronista di Uomini e Donne e il mago di Tiktok potrà conquistare l’accesso diretto alla finale. Che vinca il migliore!