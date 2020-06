“Chi l’ha visto“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo le storie e i casi di cronaca nera al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 17 giugno 2020 su Raitre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 17 giugno

Mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la scomparsa di Maddie McCann con tutte le novità. Nelle ultime ore, infatti, il procuratore Wolters ha parlato per la prima volta di morte. “Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa” le parole pronunciate dal procuratore tedesco Wolters. Sembrerebbero non esserci più speranze per i genitori che da tredici anni sperano nel ritorno dell’amata figlia.

Spazio poi al ritrovamento di alcune ossa presso la grotta vicino Badia Tebalda, in provincia di Arezzo, che riportano al caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca’ Raffaello nel maggio 2014. Anche in questo caso il corpo della donna non è mai stato ritrovato. Accusato dell’omicidio è Padre Gratien Alabi attualmente in carcere con la condanna a 27 anni.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli si conferma un successo di pubblico, anche se negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di possibile addio della giornalista .

Al momento non sappiamo dirvi se la Sciarelli ci sarà o meno nella prossima stagione, ma una cosa è certa: il programma ogni settimana registra ottimi ascolti incollando alla tv milioni di telespettatori e segnando un ottimo 10% di share. Non solo, anche sui social il programma è molto seguito. La conferma arriva dall’hashtag #chilhavisto sempre in trend topic.

Per chi volesse seguire la nuova puntata del programma ricordiamo che sarà trasmesso in diretta su Rai3, ma in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se, invece, vuoi recuperare una delle vecchie puntate puoi farlo sul sito RaiPlay oppure tramite l’ App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

Infine se vuoi partecipare come pubblico nel programma, puoi inviare richiesta utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987