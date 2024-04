Torna Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli, torna in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 10 aprile 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 10 aprile 2024

Mercoledì 10 aprile 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Nella puntata di stasera Federica Sciarelli si occupa della giovane donna ritrovata in una cappella di una chiesa di un villaggio abbandonato. Chi era la giovane vestita di nero che passeggiava in compagnia di un ragazzo in Valle d’Aosta? E soprattutto dove è andato l’uomo che l’ha abbandonata?

Il caso, analizzato nella nuova puntata del programma di successo di Rai3, cerca di far chiarezza. Non solo, spazio alla morte del giovane Niccolò Ciatti: in studio il padre chiede giustizia per suo figlio massacrato di botte senza motivo in una discoteca spagnola, con tanto di video dove si vedono in faccia gli aggressori.

Nuovo processo d’appello sulle attenuanti generiche per i fratelli Bianchi, condannati per l'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte. La decisone della Cassazione. Definitivi 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. #chilhavisto→https://t.co/bZUpnypumg pic.twitter.com/7jadty8DZK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 9, 2024

Chi l’ha visto diretta del 10 aprile 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 10 aprile 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Marco: il fratello va a dormire nella sua casa e lascia accese le luci per far vedere che c’è qualcuno che lo sta aspettando.

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.