Mercoledì 20 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Nella puntata di stasera spazio alla morte di Antonella Di Massa, scomparsa a Casamicciola (Ischia) il 17 febbraio 2024 e ritrovata dopo 12 giorni in località. Come è morta Antonella Di Massa, la donna di Ischia scomparsa il 17 febbraio e ritrovata in un agrumeto undici giorni dopo?

Il marito Domenico ha diversi dubbi sulla morte della compagna. In particolare è stranito dal ritrovamento di una bottiglia di liquido antigelo nella mano destra della moglie. A Chi l’ha visto il marito di Antonella Di Massa parla di quanto accaduto e della voglia di verità.

Nella prossima puntata “Perché tenuto a terra per sette minuti?”, i genitori di Gianni Sala in studio Mercoledì #20marzo alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #19marzo pic.twitter.com/3VVGlXs8JT — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 19, 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 20 marzo 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà della storia di Gianni Sala, il giovane che il 20 agosto corre a petto nudo per quasi un’ora cercando di entrare nella sede Sky di Milano. Il ragazzo muore dopo essere stato fermato da due vigilanti e tenuto a terra per 7 minuti. Cosa è successo? In studio, la madre Lucia e il padre Gianpiero che vogliono sapere cosa è realmente accaduto quella sera al figlio Gianni.

