Torna Chi l’ha visto, il programma di grande successo presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 31 gennaio 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Mercoledì 31 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Federica Sciarelli nella puntata odierna si occuperà della morte di Andreea Rabciuc. La 26enne scomparsa il 12 marzo del 2022 dopo un litigio con il fidanzato Simone Gresti è stata trovata morta nel casolare di Castelplanio, in provincia di Ancona. Andreea Rabciuc nel casale è arrivata da sola o l’ha portata lì qualcuno? Il casolare di Castelplanio è stato perlustrato qualche giorno dopo la scomparsa della campionessa di tiro a segno. Possibile che la giovane 26enne fosse lì e nessuno l’ha vista?

Al momento l’unico indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e istigazione al suicidio è il fidanzato Simone Gresti. Durante la puntata di stasera spazio a documenti, testimonianze e propone interviste inedite.

Non solo, durante la diretta di mercoledì 31 gennaio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della storia di Ada che al figlio Alessandro scrive un messaggio: “Buonanotte, ci sentiamo domani”. Il giorno dopo di Ada non si hanno più notizie. La donna è stata vista salire in auto con un uomo, ma poi si sono perse le tracce. Cosa le è successo?

