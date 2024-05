Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda stasera, mercoledì 15 maggio 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 15 maggio 2024

Mercoledì 15 maggio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al timone ancora una volta l’insostituibile Federica Sciarelli che da anni è diventata oramai il volto di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiani.

Al centro della puntata di stasera ancora la scomparsa della piccola Denise Pipitone. Correva il 1 settembre del 2004 quando a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, la bambina, che all’epoca aveva quasi quattro anni, scompare a pochi passi della casa della nonna materna. La mamma Piera Maggio da 20 anni non si è mai arresa e continua a cercare la figlia. ampio spazio alla scomparsa di Denise Pipitone. La donna ha rivelato: “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati”.

Chi l’ha visto, la diretta del 15 maggio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 15 maggio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli spazio anche al caso di Gianfranco e di Simone, entrambi vittime di una truffa romantica online: chi ha rovinato le vite di questi due uomini? I due inviavano importanti somme di denaro sperando di poter coronare il loro sogno d’amore. I familiari chiedono giustizia in diretta a “Chi l’ha visto?”.

