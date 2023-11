Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. Il programma campione d’ascolti del mercoledì sera è pronto a fare compagnia ai telespettatori con tanti nuovi casi di cronaca nera, ma anche persone scomparse. Scopriamo tutte le storie e i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 1 novembre 2023.

Mercoledì 1 novembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma di Federica Sciarelli trasmesso in diretta su Rai3. Una nuova imperdibile puntata che prende il via dal tragico incidente successo qualche giorno fa a Roma. Un cucciolo di Rottweiler che cade in pieno giorno dal terzo piano di un palazzo in una delle vie più centrali di Roma. Cosa è sucesso davvero? Ai microfoni di Federica Sciarelli la testimonianza della proprietaria del cane. Spazio poi al caso di Pierina Paganelli. Cosa è successo dopo la testimonianza della nuora in Procura. Gli inquirenti sono convinti che la verità sia dettano quel palazzo. Sarà davvero così? Intanto nuove testimonianze per l’incidente del figlio Giuliano: è stato colpito da uno specchietto retrovisore?

Durante la diretta di stasera di Chi l’ha visto 2023 in onda mercoledì 1 novembre si torna a parlare anche della vicenda di Alessandra Ollari, la donna scomparsa lo scorso 29 giugno. Che ruolo ha avuto il compagno Ermete Piroli che ha raccontato di averla vista per l’ultima volta proprio il 29 giugno. La gente del luogo ha raccontato tutt’altro rivelando di non vedere la donna da più di un anno. Intanto la procura ha deciso di indagare per omicidio.

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa può partecipare, in caso di avvistamenti, al numero di telefono 06.8262. Ricordiamo che Chi l’ha visto è trasmesso in diretta su Rai3, ma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

