Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 26 marzo 2025

Mercoledì 26 marzo 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera il caso di Andrea, il giovane studente di informatica trovato morto a Perugia. La Procura continua ad indagare per scoprire la rete in cui era caduto. Potrebbero esserci altri giovani in pericolo? Il ragazzo si è tolto la vita sui social; sono tanti i dubbi e gli interrogativi ancora da chiarire. Chi c’era in quella chat, chi ha assistito alla morte in diretta di Andrea? Quante persone sapevano quello che stava accadendo e non hanno chiamato i soccorsi?

Spazio poi alla scomparsa di Paolo. In studio parla il fratello gemello Luca: “ero io che volevo andare via di casa, non era lui che non voleva più abitare con me”. Una convivenza difficile di cui erano a conoscenza tutti, anche i colleghi di lavoro.

Chi l’ha visto, la diretta del 26 marzo 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 26 marzo 2025, Federica Sciarelli si parla anche del caso di un cantante di successo scomparso in Olanda e ritrovato per le strade di Avellino. Come mai? Cosa le è successo? Infine gli aggiornamenti sul caso di Pierina Paganelli. Dopo l’incidente probatorio rimane una domanda: chi ha trovato la donna nel vano del garage?

Come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.