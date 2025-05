Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 21 maggio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 21 maggio 2025

Stasera, mercoledì 21 maggio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera il caso di Garlasco: chi ha ucciso Chiara Poggi? Novità sul delitto di Garlasco con Andrea Sempio e Alberto Stasi convocati contemporaneamente, ma in caserme diverse. Anche il fratello di Chiara è stato convocato. Ricordiamo che c’è già un colpevole condannato, ma c’è chi entra e chi esce nuovamente dalle indagini sul delitto.

Spazio poi al caso di Liliana Resinovich: la Procura chiede nuove analisi suppletive. Si dovranno riesaminare vari reperti, tra i quali i cordini attorno al collo di Liliana per verificare la compatibilità con quelli ritrovati in casa. Ma intanto i familiari chiedono di fare luce sul perché Liliana sia stata seppellita in una bara non zincata che non ha preservato il corpo.

Chi l’ha visto, la diretta del 21 maggio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 21 maggio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Clara Rossignoli, una nonna che viveva con il nipote, la ex compagna di lui e i figli:la procura ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere proprio il nipote e la compagna. Che cosa è successo davvero a Clara? Infine, la storia di un uomo che ha con sé una cartella piena di disegni, ma non ricorda chi è: “Chi l’ha visto?” aveva lanciato un appello insieme all’assessore per le Politiche Sociali del Comune di Roma. E grazie ai telespettatori che hanno ripostato le sue foto, una mamma lo ha riconosciuto: “E’ mio figlio”.

Infine durante la diretta spazio come sempre agli appelli e richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.