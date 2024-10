Torna “Chi l’ha visto” il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli e trasmesso in prima serata su Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 16 ottobre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 16 ottobre 2024

Mercoledì 16 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche questa settimana Federica Sciarelli è pronta, con tutta la sua squadra, ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Greta Spreafico. Da due anni non si hanno notizia della donna; intanto la procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Durante la puntata spazio a documenti e testimonianze inedite. Spazio poi al caso della sedicenne scomparsa da Viareggio: cosa è successo? La ragazza è da sola o in compagnia dell’uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata? In diretta l’appello del padre: “Se nessuno la vede, vuol dire che qualcuno la ospita… è una minore e nasconderla è un reato. Aiutatemi a trovarla, ha ancora la possibilità di costruirsi una vita normale e di avere un futuro”.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" “Aiutatemi a ritrovare mia figlia, può ancora costruirsi una vita normale” Mercoledì #16ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #15ottobre pic.twitter.com/vlVokhKZ7K — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 15, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 16 ottobre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 16 ottobre 2024, Federica Sciarelli si occuperà anche della vicenda di Claudia De Chirico, la donna trovata morta in un sottopassaggio dopo essersi allontanata in seguito a un violento litigio con il compagno. A distanza di otto anni da quel tragico delitto e dopo quattro richieste di archiviazione, il giudice ha richiesto di indagare l’ex fidanzato per maltrattamenti.

Come sempre ldurante la puntata i consueti appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.