Che Mercoledì sera sarebbe se non andasse in onda Chi l’ha visto? Lo storico programma investigativo della Rai, che ormai da decenni si occupa di rintracciare persone scomparse e anche di risolvere difficili casi italiani di cronaca nera, continua a far registrare un ottimo share e resta una delle trasmissioni di punta della terza rete. Previsti molti servizi interessanti anche nella puntata di Mercoledì 15 Marzo, che inizierà alle ore 21.25 circa. Di seguito trovate qualche anticipazione.

Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata di Mercoledì 15 Marzo. Il caso di Jessika

Al centro del prossimo appuntamento con Chi l’ha visto? ci sarà il caso di Jessika, la ragazzina di 17 anni scomparsa da Gazzaniga, un piccolo centro in provincia di Bergamo. Prima di far perdere le sue tracce, la giovane ha lasciato sparsi in casa alcuni fogli con sopra annotati numeri, indirizzi e linee di autobus. Non solo: ha portato via con sé due parrucche, una bianca e una nera.

Ovviamente è da tutto questo che le indagini sono partite, cercando di capire se possa esserci un collegamento tra tali indizi e il luogo in cui Jessika potrebbe trovarsi adesso. L’adolescente inoltre, è molto religiosa, ragion per cui la si sta cercando anche nelle principali chiese di Milano e Roma. Come sempre, chiunque avesse informazioni utili su Jessika, potrà chiamare in trasmissione ed intervenire per dare un aiuto concreto.

Ospiti della puntata del 15 marzo

Chi l’ha visto? si avvale anche del contributo e della consulenza di vari ospiti, alcuni presenti in studio, altri in collegamento ad interagire con la conduttrice Federica Sciarelli. Si tratta in genere di persone appartenenti alle forze dell’ordine, medici, psichiatri, psicologi, criminologi, investigatori, giornalisti e chiunque altro possa in qualche maniera aiutare a risolvere i casi tratti in trasmissione. Tra gli ospiti della serata di Mercoledì 15 Marzo ci sarà il giornalista, scrittore e studioso del mondo ebraico Paolo Orsucci Granata.