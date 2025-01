Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 22 gennaio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 22 gennaio 2025

Mercoledì 22 gennaio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata la morte di Katia Palagi, la donna che si è tolta la vita dopo una truffa online. Questa sera si cercherà di fare chiarezza sul folle gesto della donna partendo dal suo cellulare, dai numeri che Katia chiamava e che la chiamavano in continuazione per chiederle altri soldi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio. Spazio anche al mistero della morte di Pierina Paganelli. Al momento Louis Dassilva è l’unico indagato anche se spetta alla Cassazione decidere se deve restare in carcere. Sono tanti i dubbi da chiarire: è davvero lui l’uomo che si vede passare davanti alla farmacia a poca distanza da dove abitavano sia lui che Pierina?

Chi l’ha visto, la diretta del 22 gennaio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 22 gennaio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Mara Favro. La donna è scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria e al momento sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere il pizzaiolo e il titolare della pizzeria. Entrambi si difendono sottolineando di non aver fatto nulla di male a Mara. Luca, il proprietario del locale, sostiene che secondo lui Mara è viva e potrebbe essere all’estero con un passaporto falso. In diretta interviene il fratello Fratello.

Durante la puntata spazio anche agli appelli e alle richieste di aiuto. Non mancheranno poi le segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

