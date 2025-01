“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 15 gennaio 2025.

Mercoledì 15 gennaio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Don Vergari è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta e ha rilasciato dichiarazioni inedite. La conduttrice Federica Sciarelli torna a parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi con la presenza in studio del fratello Pietro Orlandi. Spazio poi alla morte di Pierina Paganelli: chi l’ha uccisa? Al momento è indagato Louis, il vicino di casa che aveva una relazione con Manuela, nuora di Pierina. Al centro delle indagini le immagini della telecamera della farmacia situata a poca distanza dal palazzo in cui abitavano: è lui l’uomo ripreso pochi minuti dopo l’omicidio?

Chi l’ha visto, la diretta del 15 gennaio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 15v gennaio 2025, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa del giovane Riccardo. Dopo l’ispezione fatta sulla diga del Furlo non ci sono tracce del giovane, ma resta ancora viva la speranza che sia andato via volontariamente. Una speranza che ora è diventata anche oggetto di lucro da parte di diverse persone che hanno segnalato di aver visto il ragazzo e e stanno chiedendo denaro in cambio di informazioni. Non solo, tra le testimonianze c’è anche quella di una persona che gli avrebbe dato un passaggio in Svizzera, da Melide a Lugano.

Come sempre non può mancare lo spazio dedicato agli appelli e alle richieste di aiuto. Spazio anche alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.