Dopo la pausa natalizia, Federica Sciarelli torna al timone di una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca in onda questa sera, mercoledì 8 gennaio 2020 su Rai3. Ecco le anticipazioni.

Chi l’ha visto stasera, la puntata di mercoledì 8 gennaio

Mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 21.20 torna una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Dopo il periodo delle festività natalizie Federica Sciarelli torna in studio con nuovi avvincenti storie. Si parte con quella di un uomo indagato per omicidio e occultamento della moglie, ma nonostante ciò riesce a scappare all’estero indisturbato. Un tema scottante quello di cui si occupa la Sciarelli durante la prima puntata del seguitissimo programma di Rai3 al via dopo la pausa natalizia. Quest’uomo altro non è che il marito di Samira che, dopo la morte della donna, ha lasciato la figlia allontanandosi da Stanghella. Intanto della moglie non c’è più alcuna traccia.

Durante la puntata come sempre, la Sciarelli si occuperà anche di emergenze, dirette sui nuovi casi di scomparse e documenti inediti.

Chi l’ha visto diretta e streaming

Dopo la pausa legata al Natale, “Chi l’ha visto” di Federica Sciarell torna in prima serata su Rai3. Come sempre il programma può essere seguito sia in diretta su Rai3, ma anche in streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay oppure tramite la nostra App App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

Ricordiamo che il pubblico da casa può partecipare alla diretta del programma tramite i social utilizzando l’hashtag #chilhavisto, come sempre tra i più twittati del mercoledì sera. Infine per chi volesse partecipare partecipare come pubblico, basta inviare la candidatura tramite uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987