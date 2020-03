Chi l’ha visto stasera, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2020

Tutto pronto per il ritorno di “Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli prima serata su Rai3. Dopo lo stop forzato per via di un contagio da Coronavirus nelle redazione, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera torna con una nuova imperdibile puntata. Ecco le anticipazioni e i temi di questa sera, giovedì 26 marzo 2020.

Chi l’ha visto diretta, puntata eccezionale di giovedì

Giovedì 26 marzo 2020 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Dopo l’isolamento precauzionale per Federica Sciarelli e altri 7 colleghi della redazione dopo un caso di contagio da Coronavirus, uno dei programmi più visti del piccolo schermo torna in diretta in prima serata. Questa settimana però Chi l’ha visto va in onda eccezionalmente di giovedì per poi tornare dalla prossima puntata nella sua classica collocazione al mercoledì sera. Durante la puntata, la Sciarelli si occuperà dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che da più di un mese ha letteralmente travolto il nostro Paese. Crescono i casi di contagi e decessi con l’Italia al primo posto al mondo tra i paesi più colpiti da questa pandemia da Covid 19.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto” il programma condotto con grandissimo successo da Federica Sciarell torna in prima serata su Rai3, ma ricordiamo che è possibile seguirlo anche in streaming collegandosi al sito ufficiale RaiPlay oppure utilizzando la nostra App App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

Non solo, per il pubblico da casa è possibile interagire durante la diretta del programma sui social tramite l’hashtag #chilhavisto, tra i più twittati del mercoledì sera. Infine per tutti quelli che vorrebbero partecipare come pubblico, è possibile proporsi utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987