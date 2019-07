Torna “Chi l’ha visto”, il programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Ecco tutte le anticipazioni dei casi al centro della puntata in onda mercoledì 10 luglio 2019.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 10 luglio

Mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Federica Sciarelli questa settimana torna ad occuparsi del caso di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli ucciso da un colpo di pistola durante una cena a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Durante la puntata, infatti, saranno trasmessi nuovi documenti inediti sulla morte del ragazzo che potrebbero aprire nuovi possibili scenari. Non solo, è stato poi ripulito l’audio della telefonata fatta da Antonio Ciontoli, il padre di Martina, al 118 in cui si sente la voce di Marco supplicarlo dicendo “ti prego, portami a casa”.

Intanto proprio nella giornata di oggi è attesa la decisione della Cassazione sulla vicenda dell’omicidio di Roberta Ragusa di cui ancora oggi non è stato ritrovato il cadavere. La Sciarelli durante la puntata ricostruirà l’intera vicenda con il supporto di testimonianze e contributi inediti raccolti dal 2012, anno della sua scomparsa fino ad oggi. Spazio anche alla decisione della Cassazione chiamata a decidere sul destino del marito Antonio Logli, condannato in 2 gradi di giudizio a 20 anni. Nonostante le condanne, Antonio Logli continua a dichiararsi innocente.

