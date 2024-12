Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 11 dicembre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 11 dicembre 2024

Mercoledì 11 dicembre 2024 dalle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Daniela, la giovane donna sparita da Vitriola di Montefiorino. Al momento un uomo è stato indagato per sequestro di persona e arrestato per possesso di armi illegali. L’uomo giura di non averle mai fatto del male, anzi di averla solo aiutata, ma durante la diretta ci saranno testimonianze inedite. Non solo, la Sciarelli torna ad occuparsi anche della morte di Liliana Resinovich. La tesi del suicidio viene nuovamente smentita da alcuni messaggi cancellati dal cellulare della vittima, ma anche dopo ulteriori analisi sul corpo della vittima. Chi l’ha uccisa? Il fratello Sergio in diretta chiede la verità.

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 11 dicembre 2024, Federica Sciarelli si occuperò anche della storia di Trevico (Avellino). Un uomo riceve minacce di morte e inviti a togliersi la vita. Provengono da un uomo che la moglie ha conosciuto in chat. Cosa sta succedendo?

Immancabile lo spazio dedicato agli appelli e alle richieste di aiuto. Spazio anche alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.