Chi l’ha visto? quando inizia? L’ultima puntata speciale dell’amatissimo programma di informazione di Rai 3 è andata in onda solo lo scorso 25 luglio, ma a quanto pare le ferie per lo staff della trasmissione dureranno molto poco. Già dalla prima metà di settembre 2018, infatti, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda sia in prima serata che con l’appuntamento quotidiano. Ecco le date.

Chi l’ha visto? quando inizia: svelate le date

Appelli per persone scomparse, indagini e focus sui maggiori casi di cronaca nera che tanto fanno discutere o hanno fatto discutere l’opinione pubblica. E’ questo di cui si è sempre occupato e continuerà ad occuparsi Chi l’ha visto?.

L’amatissima trasmissione di Rai 3, condotta, in prima serata, dalla giornalista Federica Sciarelli, in realtà non è mai andata in vacanza. I centralini hanno continuato a raccogliere informazioni, segnalazioni, ma anche appelli. L’assenza dello staff riguardava solo il video.

Molto presto, però, gli appuntamenti fissi con Chi l’ha visto? riprenderanno. Come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale del programma, lunedì 10 settembre, alle 11:30 riprenderà la striscia quotidiana.

Mercoledì 12 settembre, invece, ritornerà anche il consueto ed amatissimo appuntamento in prima serata.

In attesa dell’arrivo della data fatidica la redazione continuerà a rimanere operativa attraverso il sito e i social network.

Chi l’ha visto? gli ultimi aggiornamenti

Sulla pagina Facebook di Chi l’ha visto? sono sempre stati postati continui appelli per tutte le persone scomparse.

La redazione ha continuato a raccogliere importanti segnalazioni che potessero aiutare le famiglie degli scomparsi a riabbracciare i loro cari. Post dopo post, appello dopo appello, i telespettatori hanno così potuto rinfrescarsi la memoria e tenere gli occhi aperti per continuare ad aiutare lo staff. Tanti, infatti, sono stati, negli anni, i casi risolti grazie alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. In questi piccoli, ma grandi successi, la maggior parte delle volte sono state determinanti proprio le segnalazioni di chi, da casa, guardava la tv.

Importanti novità sono giunte, infine, anche in merito a veri e propri cold case. Veronica Panarello, ad esempio, è stata spostata dal carcere siciliano al carcere torinese.

Chi l’ha visto?, infine, ha seguito con attenzione le operazioni di salvataggio e recupero corpi dopo il crollo del ponte di Genova, ma anche le news inerenti il terremoto in Molise.