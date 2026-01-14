Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Una nuova imperdibile puntata dedicata a casi di cronaca nera e persone scomparse. Ecco i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 14 gennaio 2026.

Stasera, mercoledì 14 gennaio 2026 dalle ore 21.20 va in onda la prima puntata del 2026 di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di Chi l’ha visto la scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa. A poca distanza dalla sua abitazione due escursionisti hanno ritrovato dei resti umano e un reggiseno abbandonati. Sono i resti di Daniela Ruggi o una messinscena?

Spazio poi alla morte di Mara Favro con i racconti dei due indagati: il proprietario della pizzeria dove la donna lavorava e il pizzaiolo presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura?

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 14 gennaio 2026, Federica Sciarelli si occupa anche della terribile strage dei ragazzi a Crans-Montana accaduta durante la notte di Capodanno. Una tragedia che è costata la vita di 40 persone nell’incendio de La Constellation, di cui 6 sono italiani. Durante la diretta le ultime news con gli inviati del programma sul posto.

Infine durante la diretta su Rai3 spazio anche agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni del pubblico da casa. Ricordiamo per chi volesse partecipare è possibile farlo tramite telefono chiamando lo 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.