Torna “Chi l’ha visto“, il programma di grande successo condotto da Federica Sciarelli e dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, i casti e le storie al centro della puntata di stasera, mercoledì 12 luglio 2023 in onda su Rai3.

Chi l’ha visto, le anticipazioni di stasera: mercoledì 12 luglio 2023

Mercoledì 12 luglio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Alla conduzione ritroviamo l’insostituibile Federica Sciarelli. Tra i casi della puntata di stasera si torna a parlare del mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. A distanza di 40 anni dalla scomparsa della giovane ragazza i genitori dopo la notizia che getta una luce sinistra sullo zio della ragazza scomparsa, escludendo così la pista che porta in Vaticano.

Il caso Emanuela Orlandi torna al centro della puntata “Speciale Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli che si concentrerà sull’identikit e le parole di un vigile che vide un uomo parlare con Emanuela poco prima di sparire. Cosa è successo alla giovane Emanuela Orlandi?

Chi l’ha visto, diretta e scomparsi del 12 luglio 2023

Non solo, nella puntata di mercoledì 12 luglio 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa della piccola Kata, la bimba peruviana di cinque anni sparita nel nulla dall’hotel Astor di Firenze. Proseguono le ricerche e gli appelli dei genitori di Kata a distanza di un mese dalla scomparsa della piccola Kata.

Come sempre durante la lunga diretta di mercoledì 12 luglio 2023 non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse e in difficoltà.

